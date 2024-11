Top 5 des organes à vendre pour financer vos trajets en train à Noël

1 – Un rein

En cas d’ablation d’un rein, le second est parfaitement capable de récupérer toute la charge de travail et de fonctionner seul, sans demander d’augmentation de salaire ni menacer de se mettre en grève, se contentant d’une tape sur l’épaule et d’une soirée pizza à Noël. Un organe comme on les aime.

2 – L’utérus

Le dérèglement climatique, les guerres, la surpopulation : faire un enfant est devenu un acte militant auquel vous n’êtes pas préparé·e. Par ailleurs, l’éventualité qu’il soit laid ou qu’il écrive “comme même” vous terrifie. Ça part en colissimo (l’utérus, pas l’enfant) pour financer l’aller-retour à Châteauroux.

3 – La vésicule biliaire

Tout comme votre épluche pomme ou votre grand-oncle Christian, vous êtes incapable de dire où elle se trouve exactement et son utilité au quotidien est discutable. Sécréter de la bile pour désintégrer les graisses ingérées ou passer Noël à Besançon : la question se pose-t-elle vraiment ?

4 – Les amygdales

Vous ne savez pas exactement à quoi elles servent : vous savez seulement que quand Romain se les est fait retirer en CE1, il a pu s’absenter une semaine et se nourrir exclusivement de glaces fusées. Le marché semble trop beau pour être vrai, et pourtant.

5 – Une moitié de cerveau

Aussi étonnant que cela puisse paraître, on peut vivre normalement avec l’ablation d’un hémisphère du cerveau. Et nombreux sont nos concitoyens à nous le prouver au quotidien, y compris dans la sphère politique. Surtout dans la sphère politique.