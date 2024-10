Pour prévenir les accidents, les vélos seront désormais munis d’un habitacle et de 4 roues

“Le sentiment d’insécurité des cyclistes face aux voitures doit cesser”, a martelé François Durovray, ministre délégué aux transports. Pour ce faire, le gouvernement imposera désormais que les vélos soient équipés de quatre roues, contre deux jusqu’alors. “Nous avons remarqué que les véhicules comptant seulement deux roues étaient moins plus vulnérables en cas de collision avec un véhicule à 4 roues, y compris les Fiat Punto”, explique le ministre.

Les vélos seront munis d’un volant et d’un moteur afin d’actionner ces quatre roues plus facilement qu’avec le système de pédalier qui équipe les modèles actuellement en circulation. Le casque, jugé insuffisant pour la protection des cyclistes, sera quant à lui remplacé par une carrosserie disposée tout autour du vélo et composée d’un alliage novateur fait d’acier et d’aluminium.

Des clignotants viendront aussi s’ajouter à l’avant et à l’arrière de ces nouveaux vélos : fini d’indiquer sa direction en tendant le bras à droite ou à gauche. “On s’est rendu compte que les automobilistes ne comprenaient pas forcément ce code, certains pensent que les cyclistes tendent le bras pour vérifier s’il pleut, ou pour lancer une Macarena”, a indiqué le ministre.

Pour conserver les plaisirs de la circulation en plein air, des vitres seront disposées à l’avant, à l’arrière et sur les côtés de la carrosserie. Le cycliste pourra ainsi baisser ses vitres pour sentir le vent lui fouetter le visage, humer l’air frais du matin et entendre les automobilistes lui conseillant de s’accoupler avec sa génitrice, comme auparavant.