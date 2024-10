Gare Montparnasse – La SNCF abandonne finalement son projet de cornemuses en libre-service

Malheureusement, quelques minutes à peine après leur installation, c’est un véritable cauchemar que se sont mis à vivre les voyageurs. “Un homme a tenté de jouer “Rivers Flows in you” de Yiruma au biniou.” raconte Claudine, une voyageuse, encore sous le choc. “Un autre la musique d’Amélie Poulain au flutiau à coulisse. J’ai même vu 3 personnes faire un bœuf à 3 cornemuses en refaisant la musique de Pirates des Caraïbes en canon. C’était horrible…” poursuit-elle les yeux rougis par les larmes. Un traumatisme également partagé par Patrice, 37 ans : “Honnêtement, il n’y a pas un son que j’apprécie plus que celui d’une cornemuse, jusqu’à ce qu’on souffle dedans” explique-t-il l’air hagard, avant de se jeter violemment sous un train.

Selon des témoins, de véritables scènes de chaos auraient alors commencé à se produire dans toute la gare. De nombreux voyageurs auraient tenté de s’assommer avec leur valise, d’autres de s’introduire divers objets dans les tympans parmi lesquels des stylos, des pass navigo 5 zones, ainsi que plusieurs cannelés de l’enseigne bordelaise “La Toque Cuivrée” (Hall 1 – Niveau 2). Un agent de sécurité en civil aurait quant à lui réussi à taser près de 8 joueurs de cornemuses avant de finalement prendre la fuite, dépassé par le nombre vertigineux de bombardes.

48 heures après cet incident, la SNCF a finalement choisi de retirer tous les binious, cornemuses et autres kazoos de la Gare Montparnasse. Contacté par la rédaction, Marcel Libon, directeur du Réseau Ferroviaire Français (RFF), reste tout de même optimiste : “Les gens finiront par oublier cette abominable expérience. Après tout, on avait aussi décidé d’installer Grégoire en pleine Gare de Lyon et tout le monde s’en est remis.” raconte-t-il confiant, avant de partir inaugurer un PaintBall géant mis à la disposition de tous les voyageurs de la Gare du Nord.