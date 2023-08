Selon une étude, il faudra atteindre 1 257 témoignages pour prendre au sérieux les accusations contre Gérard Depardieu

Le Professeur Francis Lambertini, 62 ans, est l’auteur principal de cette étude, et un des hauts-responsables de l’IFIJ. Selon lui, « des témoignages isolés de ces soi-disant victimes qui ont côtoyé Gérard Depardieu n’ont pas beaucoup d’impact. Parce qu’avec les femmes on ne sait jamais si elles portent plainte pour l’argent, si elles sont en période de menstruation, ou si elles sont juste complètement hystériques. Vous savez, le monde est rempli de folles à lier, alors méfiez-vous… Non on ne peut pas prendre ces témoignages au sérieux tant qu’il n’y en a pas un nombre suffisant : 1 257 est un bon début. »

L’étude repose aussi sur la notoriété de l’acteur, un monument du cinéma français. Et les femmes qui l’accusent aujourd’hui ne seraient pas complètement dénuées d’arrière-pensées. « Qui sont ces femmes ? Bizarrement, elles travaillent toutes dans le cinéma… Et si elles faisaient ça pour décrocher un rôle ? Ou pour faire le buzz ? » poursuit le professeur Lambertini. « Et puis mettez-vous un peu à la place de Gérard Depardieu… Les mains baladeuses, c’est ça aussi l’esprit gaulois ! J’ai l’impression qu’on ne peut plus rien faire dans ce pays, sans qu’une femme porte plainte contre vous… Il faut que ça s’arrête. Je viens d’ouvrir une cagnotte de soutien à Gérard Depardieu pour l’aider à payer ses avocats et elle démarre très fort, on a eu un gros don de Nicolas Bedos ».

Notre Gégé national peut donc pour l’instant dormir sur ses deux oreilles, n’en déplaise aux harpies et aux affabulatrices qui veulent faire tomber ce géant du cinéma.

capture d’écran BFMTV