Kylian Mbappé accusé de s’être fait remplacer par un sosie qui jouait en Régionale 2

Depuis son arrivée au Réal Madrid, le capitaine de l’équipe de France n’est plus que l’ombre de lui-même. Ses performances en match, mais même à l’entraînement inquiètent de plus en plus le staff technique du club espagnol : “Cela devient vraiment compliqué avec lui. On a dû rehausser les grillages de derrière le but de 10 mètres parce qu’il nous a perdus trop de ballons en tirant n’importe comment. Pour ne pas trop le décourager, pendant les séances de pénalties à l’entraînement, on met contre lui le gardien de l’équipe de cécifoot, comme ça, il en marque quelques-uns !”

C’est ainsi que l’hypothèse de Célestin Marchal a vu le jour. Célestin Marchal, c’était un défenseur droit du FC Vesoul 2, club de football de Régional 2, généralement remplaçant, qui a quitté son club pile en même temps que Kylian Mbappé a quitté le PSG. Sa grande ressemblance physique avec le natif de Bondy est saisissante, mais son niveau footballistique est loin d’être équivalent, comme nous l’expliquent ses anciens coéquipiers : “Célestin sa force, c’est sa vitesse. Sa faiblesse, c’est tout le reste. On s’est toujours demandé pourquoi il n’a pas juste fait de l’athlétisme.”

“Il a besoin de décompresser, de se couper un peu du monde”

Selon certains proches du champion du monde 2018, cette thèse est très plausible : “Kylian avait besoin de décompresser, et de quitter cette pression médiatique… Il avait souvent évoqué la thèse du sosie… On pense que c’est pour ça qu’il faisait déjà exprès de moins bien jouer au PSG sur la fin, c’était pour préparer la suite de façon crédible.”. Apparemment, cette technique du sosie se pratique de plus en plus dans le sport, quand les athlètes ont besoin de décompresser, selon des experts : “Les joueurs ne supportent pas tous l’enchaînement des matchs. On sait de source sûre que Upamecano a été parfois remplacé par un vigile de Rosny 2, et qu’Adrien Rabiot a également laissé sa place quelques fois à un chanteur des BB Brunes”.

Photo Shutterstock