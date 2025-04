Le pape François en 8 dates clés

13 mars 2013 : Le pape François remporte la finale de “Vatican’s Got Talent”

Une finale historique l’opposant au Père Patrick, qui récitera de tête l’Évangile selon saint Luc en jonglant avec des haches, au Père Christophe, qui tentera d’écraser 800 hosties à la suite à grands coups de front, et au Père Bénédicte, qui fera disparaître en moins de 2 minutes plus de 50 documents compromettants par la seule force de ses prières et d’une broyeuse Powershred.

7 juillet 2014 : Il quitte son groupe de death metal “Cannibal Antichrist”

Fort de 3 albums encensés par la critique – Vomit the Cross, Shitty Blasphem et Virgins Slaughter –, c’est à contrecœur que le pape François décide de céder sa place de leader du groupe au chanteur de Judas Priest. Une triste séparation venant annuler dans le même temps son passage tant attendu au Hellfest 2014.

11 août 2015 : Pour rajeunir son image, il se fait rebaptiser “Lil Paps”

Adieu “Pape François” et bonjour “Lil Paps”. Chapelet en or, manteau de fourrure et crête fuchsia, c’est la voix entièrement autotunée que “Lil Paps” entame son homélie en latin, rapidement rejoint par Big Ali scandant d’une voix forte : “Lil Paps ! Big Ali ! Let’s goooo !” pendant 50 minutes.

Un changement moderne, fruit d’une longue réflexion, et laissant derrière lui plusieurs noms non retenus, tels que “Dope Pope”, “MC Messi” ou encore “Snoop God”.

5 janvier 2016 : L’Église reconnaît officiellement la tomate comme un fruit

Une avancée majeure dans l’histoire de l’Église catholique. Résolument moderne, le pape François finira par récidiver quelques jours plus tard en déclarant reconnaître également que “l’appétit vient généralement en mangeant”.

25 février 2016 : Il renvoie “Gunthar, le Dévoreur des Mondes” dans sa dimension d’origine avec l’aide de 8 autres prêtres

Au terme d’une bataille de plus de 40 jours, le pape François réussit à maintenir ouverte une brèche vers la cité perdue de Lün-Thanor. Avec l’aide de 8 prêtres de niveau 100, il parvient à y sceller pour de bon “Gunthar”, entité des profondeurs également surnommée “l’Annonciateur du Chaos”, “le Dévoreur de Joie” ou encore ou encore “L’Expiateur des âmes Pourpres”.

19 août 2017 : Sortie de son one-man-show “Pope Fiction” sur Netflix

Avec sa plume au vitriol et son regard acéré, ce spectacle de 1h30 croque avec impertinence la fonction de chef des chrétiens dans un spectacle goguenard et haut en couleurs où tout le monde en prend pour son grade. Son sketch emblématique “Je sais pas si vous avez remarqué mais quand on est pape…” cumule à ce jour près de 300 vues sur YouTube. Un score relativement faible qui provient certainement du fait que personne d’autre que lui n’est pape, et que le sketch est en latin.

22 novembre 2019 : Il se déclare favorable à l’amour avant le mariage pour les prêtres gays

Un jour historique pour l’Église catholique, qui autorise d’un seul coup l’homosexualité, l’amour avant le mariage et l’union des prêtres. Il était temps !

16 avril 2023 : Il arrive jusqu’en demi-finale de l’émission Mask Singer dans le costume du Kouglof

Malgré un beau parcours qui durera plusieurs semaines, il finira malheureusement démasqué par Laurent Ruquier et Chantal Ladesou à cause de sa voix, sa posture, sa gestuelle et sa papamobile.

