Le Pape François affirme avoir enfin terminé la Bible

C’est le résultat de presque une décennie et de travail et de cours de catéchisme chaque dimanche. « Chers frères et sœurs… C’est avec joie et beaucoup d’émotion que je vous annonce que je suis arrivé à la fin du Nouveau Testament, mais ne vous en faites pas, je ne dévoilerai aucun spoiler », a annoncé Sa Sainteté au Vatican ce matin. « Je vais tout de suite répondre à votre question : Non, je ne vous recommande pas de lire la Bible, et oui, j’ai clairement préféré 50 Nuances de Grey », a-t-il poursuivi le 266e pape sur le balcon de la Basilique Saint-Pierre.

« J’ai fait le voyage depuis la Guyane, et c’est un honneur d’être présent pour ce discours historique », témoigne un touriste catholique. « J’hésitais justement à lire la Bible en entier, donc je suis rassuré qu’il nous dise que ça ne vaut pas trop la peine, parce que j’ai une grosse pile de livres qui m’attend, et l’autobiographie de Sophie Davant ne va pas se lire toute seule », ajoute-t-il avant de préciser que « mais je connais quand même les bases de Jésus grâce à un podcast. »

« Maintenant que j’en ai enfin fini avec ce gros livre, j’ai hâte de m’attaquer aux bouquins que j’ai toujours voulu dévorer, comme le dernier Houellebecq ou le manuel de mon micro-ondes », a confié le Vicaire de Jésus-Christ à la fin de son discours.

Quelques heures après sa prise de parole, le serviteur des serviteurs de Dieu se serait converti à la Scientologie après avoir lu le premier chapitre de ‘La Dianétique : La Puissance de la Pensée sur le Corps’, de L. Ron Hubbard.

Image par Günther Simmermacher de Pixabay