5 choses à savoir sur le nouveau pape Léon XIV

Il est athée

Premier pape non-croyant de l’Histoire du Vatican, ne maîtrisant pas un seul mot de latin, allergique à la soie de la mitre et ayant lu seulement un quart de la Bible en livre-audio en 2009, il a également annoncé n’être disponible qu’un dimanche sur trois pour cause de cours de squash. À suivre…

Son nom de Pape devait être “Glock XXVII”

Américain de cœur, ce nom fut pourtant loin de faire l’unanimité au sein du Vatican. Un problème qu’il rencontra également avec ses autres propositions : “Rambo II”, “Malcolm X” et “Mario LXIV”. Il finit par se rabattre sur “Léon XIV” en hommage à la chaîne de restauration “Léon de Bruxelles” dans laquelle il avait “passé un moment inoubliable en 2016 en mangeant des moules au beurre.”

Profondément humaniste, il est POUR le mariage homosexuel et CONTRE le reggaeton

Encore plus progressiste que le pape François, Léon XIV s’est engagé à s’investir corps et âme pour faire entrer le catholicisme dans le XXIème siècle. Il se déclare ainsi favorable à l’union des couples homosexuels et au bannissement définitif dans les flammes de l’enfer de toute personne écoutant, interprétant, ou simplement “déclarant aimer” le ska, le merengue ou encore le reggaeton. Il était temps.

Sa femme est la fille de Benoit XVI

Le monde est un village. Églantine Morelli, 62 ans, femme du pape Léon XIV depuis plus de 34 ans, se trouve n’être ni plus ni moins que la fille cadette du feu-pape Benoit XVI. Une anecdote d’autant plus surprenante que sur les 8 enfants du pape Léon XIV, 3 ont été scolarisés dans la même école que ceux du pape François.

Il a un ratio de 1.53 sur Call of Duty Black Ops 2

Surnommé par ses comparses “l’as du couteau tactique”, il termine 2ème des “Killstreak Masters 2012” aux côtés de la team “Skullbreakers” pour la 3ème année consécutive. Une carrière parallèle qu’il a aujourd’hui totalement mise de côté, même s’il lui arrive encore de se connecter de temps en temps avec son pseudo de l’époque “The_Hellish_Ghoul” pour se faire “une petite game”.

Photo : Crédits :picture alliance / Contributeur