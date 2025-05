Il refuse 2 fois le poste de Pape et se fait radier de France Travail

Il est 11h du matin lorsque Patrice Sauvignon, 33 ans, reçoit par mail une nouvelle alerte emploi de France Travail. « Recherche d’urgence Souverain pontife de l’Église universelle, Vicaire de Jésus Christ, Successeur du prince des Apôtres, pour un poste en CDI à pourvoir dès que possible. Rémunération : selon profil. Langues parlées : Italien, Anglais, Latin (niveau B2 minimum). Télétravail possible. Missions : Retranscrire fidèlement la parole de Dieu pour fidéliser notre fanbase de plus 1,5 milliards d’abonnés. La maîtrise de la suite Adobe est un plus. Contact : cityofvaticanishiring @laposte.net. Professionnellement vôtre, Cardinal Giuseppe »

Titulaire d’un CAP charcuterie et responsable museau vinaigrette dans une enseigne de traiteur porcin, c’est tout naturellement que Patrice décide de ne pas donner suite. « C’est la deuxième fois qu’ils m’envoient cette offre. Avant ça, ils m’avaient proposé de postuler pour devenir réparateur de satellites militaires, contorsionniste au cirque du Soleil, VRP pour une marque de tire-fesses ou sosie de Mickey Rourke. » raconte-t-il, blasé. « Et puis tout à l’heure, j’ai essayé de me connecter à mon espace pour m’actualiser. J’ai été stupéfait de voir qu’ils m’avaient tout simplement radié du site. » poursuit-il, hagard, avant d’éclater en sanglots.

Une sanction radicale qui touche de plus en plus de personnes en recherche d’emplois. Le mois dernier par exemple, c’est Thierry Meyer, un ébéniste de 29 ans, qui avait été radié de France Travail après avoir décliné par deux fois l’offre « Cherche Astronaute en Alternance pour travailler dans l’ISS une semaine sur deux ».