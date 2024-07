Intempéries : La cérémonie d’ouverture des JO remplacée par la rediffusion d’un Fort Boyard de 2013

“C’est le plus simple et puis c’est toujours cool de regarder les vieux Fort Boyard, ça n’a pas trop mal vieilli je trouve” a expliqué Tony Estanguet lors d’une conférence de presse. Quid du reste de la cérémonie et des annulations du défilé? “On va tout revendre sur Vinted, les costumes et tout et on fera une cérémonie plus petite dans un salon de l’Elysée” a-t-il ajouté. L’argent économisé sur la prestation de Céline Dion servira à acheter plus de barrières métalliques pour bloquer la circulation dans les rues de Paris.