Il a hâte de lire les critiques du film qu’il vient de voir pour savoir s’il l’a aimé

“Wow quel chef-d’œuvre !” nous confie Lucas Mongeot, 26 ans, après avoir terminé de visionner pour la première fois « Batman – The Dark Knight » sur Netflix. « Il y a tout dans ce film : de l’action qui dépote, une intrigue aux petits oignons, de la romance, du suspense, et surtout un méchant culte à la hauteur de l’univers du comics ! Franchement, pour moi, c’est l’un des meilleurs films du genre que j’ai vu depuis longtemps. Il est tout simplement PAR-FAIT ! » conclut-il des étoiles plein les yeux avant de relancer dans la foulée la version Director’s Cut.

Impatient de connaître l’avis des internautes sur le film, Lucas s’empresse de taper « The Dark Knight » sur YouTube. Au milieu de quelques anciens trailers et 2-3 vidéos réactions, il est attiré par la vidéo d’un certain MrPéloche sobrement intitulée “L’AVIS CINÉ-QUA-NON DE MR PÉLOCHE – POURQUOI THE DARK KNIGHT EST UNE IMMENSE M**** »”. Une critique de 28 minutes que Lucas s’empresse d’engloutir immédiatement. Quand on lui redemande son avis sur le film, sa réponse ne se fait pas attendre : “Mais quelle daube !” nous répond-il, hors de lui. “Franchement il n’y a rien qui va ! L’action est filmée avec les genoux, l’intrigue tient sur un post-it plié en douze, les costumes sortent directement de la Foir’fouille de Figeac et Batman est aussi crédible en justicier que Passe-Partout à un coaching de saut à la perche. Franchement, j’ai détesté !” conclut-il avant d’aller insulter en commentaire un internaute qui avait osé mettre 5 étoiles au film sur Allociné.

Un avis qui ne cessera de fluctuer de semaines en semaines, tantôt positif, tantôt négatif, avant que Lucas ne se décide subitement à ne penser que par lui-même après avoir vu une vidéo inspirante l’encourageant à le faire sur TikTok.