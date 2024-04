10 décors cultes de la saga Marvel

Retour sur quelques décors emblématiques des films Marvel qui ont marqué toute une génération.

La tour des Avengers

Un monument majestueux qui a accueilli les plus grandes scènes de la saga comme celle où Iron Man remplace son cœur artificiel par un thermomix avant de moudre de l’avoine à 500 tours/minute directement dans sa bouche.

Le Lincoln Memorial

Un lieu chargé d’émotion puisqu’il a été conçu à la mémoire des scénaristes de chaque film Marvel malheureusement partis trop tôt.

La planète Vormir

Planète aride et lointaine, elle contient la pierre de Lââm, un caillou que la chanteuse a ramassé en 2004 sur une crique du Morbihan (un galet) et qui, selon la légende, permettrait à son détenteur de remporter 4€ sur Ebay.

La Citadelle de la fin des temps

Résidence de « Celui Qui Demeure », également appelé « Michel Drucker » par les Grands Anciens. Ce dernier est chargé de veiller sur l’éternel flux temporel pour que la Tektonik ne franchisse JAMAIS les années 2010.

Le néant

Point situé à la fin du temps et servant de prison aux différents variants tels que Loki Trapéziste, Loki Maître Kebabier ou Loki Balboa. Ces derniers y passent l’éternité et sont traqués sans relâche par Michèle Allioth Marie. Dur mais juste.

La dimension miroir

Dimension offrant un accès direct à tous les rayons Salle de Bain des magasins BUT. Utile et coquet. Pratique et douillet.

Le royaume quantique

Royaume de l’infiniment petit dans lequel on retrouve la carrière de Jean-Pascal, le pénis de Donald Trump et le talent du groupe Indochine.

Le tribunal des variations anachroniques

Bâtiment style rococo avec des moulures en plâtre et un sol en tek. Belle hauteur sous plafond. Pas de vis à vis. Séjour, salle de bain, 3 chambres, petite buanderie, cuisine à l’américaine, salle d’eau, et 900 salles de réunion ce qui en fait un bien d’exception à intégrer d’urgence. MP pour plus d’infos.

La dimension noire

Dimension qui, comme son nom l’indique, a été intégralement tournée sur fond vert.

Le détroit de Gibraltar

Passage maritime océanique qui fait communiquer l’Océan Atlantique et la mer Méditerranée entre l’Europe (Espagne) et l’Afrique (Maroc), et que l’on retrouve aux coordonnées 35° 58’ 18” de latitude Nord et 5° 29’ 09” de longitude Ouest.