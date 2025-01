Blue Monday : il s’habille tout en bleu, ses collègues préfèrent l’ignorer

C’est un geste qui a plongé tout un open space entre stupeur et indignation. Gérald M, un chargé de comptabilité de 35 ans est arrivé au bureau vêtu d’une chemise bleu cobalt, d’un t-shirt bleu ciel et de lunettes bleu azur. Le tout, le jour du Blue Monday, jour considéré comme le plus triste et déprimant de l’année par l’ensemble des scientifiques de la galaxie.

Selon de nombreux témoins, Gérald a adopté un comportement extrêmement étrange. Affichant une bonne humeur ostentatoire tout au long de la journée, l’homme serait allé jusqu’à fredonner les chansons I’m Blue (Da Ba Dee), ou Ce Rêve bleu, provoquant l’incompréhension chez tous les employés de l’entreprise.

Interrogé sur ses motivations, l’homme semble assumer son comportement sans aucune retenue. « C’est le Blue Monday, non ? Autant jouer le jeu » a-t-il déclaré dans un calme glaçant devant ses collègues médusés. Une sortie qui a rapidement déclenché des murmures accusateurs dans les couloirs.

« Nous avons tout fait pour l’ignorer et ne pas rentrer dans son jeu, mais il est revenu à la charge plusieurs fois » explique l’un d’entre eux qui raconte une scène malaisante de Gérald utilisant un feutre bleu pour surligner tous les documents de l’entreprise en répétant « être dans le thème de la journée ».

L’exaspération a atteint son paroxysme lors de la pause déjeuner. Gérald aurait alors sorti sa Swile Card pour l’exhiber fièrement devant ses collègues. « Et regardez ma carte Swile, j’avais le choix de la couleur, je l’ai prise en bleue aussi » a-t-il lancé avant de se tourner vers le serveur pour commander « une viande rouge… et pour la cuisson, bleue ». Un nouveau dérapage qui a provoqué le départ de ses collègues pour une table plus éloignée.



Pour sa défense, Gérald affirme qu’il voulait juste « ramener un peu de sourire et de légèreté » à cette journée, qu’il qualifie d’absurde. Péniblement arrivés à bout de cette journée compliquée, ses collègues ont été encore plus saisis d’effroi quand, Gérald à lancé vouloir prolonger l’expérience dès le lendemain en proposant de lancer la mode du Yellow Tuesday.