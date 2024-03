Qui est Patrice Mitonneau, le comédien derrière “Messi”, le chien d’Anatomie d’une chute ?

C’est à la terrasse du restaurant “Chez Tony” que nous avons retrouvé Patrice Mitonneau, comédien derrière le rôle déjà culte de Messi dans le film de Justine Triet. Casquette gavroche, blouson en daim et lunettes RayBan sur le nez, ce comédien accompli de 52 ans a encore bien du mal à réaliser. “Quand on m’a proposé le rôle d’un chien qui mange son vomi, j’ai immédiatement signé le contrat ! « raconte-t-il. “Mais une fois l’euphorie passée, ça a été un vrai défi pour moi. Comment rendre ce chien crédible ? Comment l’incarner au mieux ? Et puis je me suis mis à bosser sans relâche. Pendant 6 mois, j’ai pensé chien, j’ai mangé chien, j’ai dormi chien, et aujourd’hui je suis très fier de pouvoir di- UN ÉCUREUIL !!!” s’écrie-t-il, avant de se précipiter vers un platane et de tourner autour à toute vitesse en hurlant comme un veau.

Un rôle atypique pour ce comédien qui n’en est pourtant pas à son coup d’essai. À son actif, plusieurs rôles emblématiques tels qu’un surmulot dans Indiana Jones 3, une tourte aux pommes dans American Pie 4 ou encore Wilson, le célèbre ballon de Volley du film Seul au Monde. “Les costumières ont encore une fois fait un travail remarquable.” raconte-t-il, en sortant de sa valise un costume de Border Collie ultra-réaliste muni d’une tête en latex et d’une fermeture éclair. Un accessoire astucieux mais difficile à supporter pour Patrice. “Tous les matins on m’enduisait intégralement de talc pendant 4 heures pour que je puisse me glisser à l’intérieur. Je crois que ça a été mon rôle le plus éprouvant, juste après celui de la bavette dans la réserve de Rocky 1.”

Un talent hors pair récemment mis en lumière lors des Oscars 2024 qui devrait permettre à Patrice de s’ouvrir encore plus à l’international. Selon des sources proches, il devrait prochainement recevoir le prix “Beethoven” récompensant les acteurs ayant le mieux incarner un “non-humain” à l’écran. Une récompense prestigieuse qui lui permettrait de rejoindre au panthéon des lauréats des comédiens prestigieux tels que Roberto Suarez, l’orque de Sauvez Willy 2, ou encore Djibril Botombo, l’acteur derrière la cuillère à soupe du premier Matrix.