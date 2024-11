Pour réduire le déficit, Emmanuel Macron accepte d’être payé en visibilité

C’est une première dans l’Histoire de la 5ème République. Le président Emmanuel Macron a dévoilé ce matin sa volonté de tout mettre en œuvre pour réduire la dette française en réduisant drastiquement ses privilèges. “Chacun doit y mettre du sien. Aussi, j’ai décidé de faire une croix sur mes 14 500€ de salaire mensuel et d’être payé exclusivement en visibilité.” raconte-t-il, avant de sauter dans un véhicule présidentiel pour foncer donner une interview à Grazia, Le Monde, Libération, Biba, TF1, TGV Magazine, Hugo Décrypte, Astrapi, Clique TV, le morning de Difool, C à Vous, Chasse & Pêche, Clubbing TV et Public Sénat.

Dans le cadre de cette mesure-exemple, chaque séance de coiffure maquillage à 10 000€ du président sera désormais couverte par une équipe de 3 cadreurs, 2 ingénieurs du son, 1 chef opérateur et une équipe de post-prod, mais également la confection de ses costumes sur mesure à 5000€, ses nombreux déplacements en jet privé ainsi que les dizaines de dîners mondains à plusieurs centaines de milliers d’euros organisés au Château de Versailles. Des vidéos “funs, jeunes, et dynamiques”, “bourrées de feats” et “résolument masterclass” qui seront produites en masse toutes les semaines et diffusées sur le compte Tiktok officiel du président “@JusteManu”.

Une manière humble et moderne de montrer l’exemple qui ne compte pas s’arrêter là puisque pour gagner encore plus en visibilité via les médias du monde entier, Emmanuel Macron a également déclaré que son mandat présidentiel sera exceptionnellement prolongée jusqu’au 24 Avril 2032.