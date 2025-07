Dépourvu de sens de l’orientation, un spermatozoïde termine sa course à Blois

Il est 8h du matin lorsque Ralph, spermatozoïde professionnel, s’apprête à prendre le départ de la mythique course de “l’Ovulus Rift”. 300 millions de participants, un taux de réussite inférieur à 0,0001 %, et surtout un parcours semé d’embûches qui en font l’une des compétitions les plus complexes et exigeantes du métier. Avec plus de 20 centimètres de circuit, nombreux sont ceux à s’y être déjà cassé les dents. Et pourtant, Ralph le sent : aujourd’hui, c’est son jour. À peine le coup d’envoi donné, il se précipite tête baissée sur la piste. Ce n’est qu’après 120 minutes de battements de flagelle à l’aveugle qu’il découvre se trouver à près de 400 kilomètres de l’endroit où il devrait être. “J’étais face à un environnement mou, moite, encerclé par du vide. J’ai évidemment cru avoir atteint l’ovule, jusqu’à ce que je me rende compte que c’était juste le centre-ville de Blois”, raconte-t-il, totalement dépité.

Posé mollement sur le trottoir entre un Carrefour Market et un Nicolas, le vaillant spermatozoïde ondule alors frénétiquement sur la chaussée, tentant tant bien que mal de revenir sur ses pas. Désespéré à l’idée de terminer bon dernier, Ralph tente alors le tout pour le tout : il se propulse à l’aide de son flagelle en direction d’un poteau, y rebondit mollement, puis s’écrase dans un bruit gras sur le pare-brise d’un Uber Pool. Ricochant tantôt sur un guidon, tantôt sur une godasse, la tenace gamète finit malheureusement par louper son ultime cible : la porte entrouverte d’un TGV “Blois – Lilles Flandres.”. Un nouvel échec malheureux qui lui fera terminer sa course dans l’œil d’un voyageur occupé à manger un sandwich triangle poulet-mayonnaise sur le quai C.

Un malheur qui n’arrive malheureusement pas seul puisque la rencontre entre Lucile, la gagnante de l’Ovulus Rift 2025, et l’ovule donnera naissance à Gontrand, un être à part signant “artistiquement vôtre” à la fin de ses mails, mangeant la peau des kiwis et trouvant le parcours de Cyril Hanouna “inspirant”.

