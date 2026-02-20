Des scientifiques découvrent que la violence aurait été inventée avant les jeux vidéos

C’est le résultat de l’étude choc lancée par Emmanuel Macron. Suite à de nouveaux excès de violence chez des adolescents, le chef de l’Etat a commandé une enquête pour tenter de trouver d’éventuels liens de cause à effet du côté des jeux vidéo. Même si l’étude n’est pas encore complète, les premières traces de violence dateraient d’au moins -40 000 avant JC, alors que l’un des premiers jeux vidéo “Pong” est sorti en 1972, soit près de 400 siècles plus tard. “Nous soupçonnons même qu’il y ait eu des preuves de violence il y a plus de 5 millions d’années ans, mais il est encore un peu tôt pour le prouver”, selon un des chercheurs.

L’idée que les mangas pouvaient être responsables de la violence a aussi été évoquée, mais là non plus les dates ne correspondaient pas avec l’invention de la violence. Les premiers résultats de l’étude ne montrent pas un lien clair entre jeux vidéos et violence, comme nous l’explique un autre chercheur. “Un des sujets de l’étude avoue qu’il lui arrivait de tirer les cheveux de son frère lors de parties de Mario Kart quand ils étaient enfants. Néanmoins, leur père les frappait à coups de ceinture alors qu’il détestait les jeux vidéos. Le lien n’est pas suffisamment clair. »

D’autres études aux résultats surprenants

Ce n’est pas la première fois qu’une étude donne des résultats totalement inattendus. Déjà l’an dernier, des chercheurs avaient réussi à dater l’invention des assurances habitation bien après celle des habitations.