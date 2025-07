L’homme qui s’était endormi devant le Tour de France 1997 vient de se réveiller

“Le peloton roulait à 38 km/h, pas une attaque, pas un virage. La voix de Patrick Chêne, le son des hélicoptères et les anecdotes de Jean-Paul Ollivier m’ont fait fermer les yeux une minute, pas plus”, affirme Jean-Pierre.

« Ulrich est toujours en jaune ? »

Et c’est pourtant hier en fin d’après-midi qu’il s’est réveillé, la marque du coussin sur la joue, et à l’écran, plus de vélo mais le jeu 100 % logique. « Ça doit être la bascule », se dit alors le Dijonnais de 72 ans, qui ignore qu’il s’est assoupi durant 27 ans. « Son premier réflexe a été de savoir si Ullrich était toujours en jaune », nous raconte sa femme, qui lui a alors répondu qu’Ullrich avait pris sa retraite et vivait des jours paisibles en Bavière.

Selon les docteurs, ce type de coma se produit lorsque l’ennui est total : le corps se met « en off » afin de se protéger. Ce phénomène a déjà été observé plusieurs fois notamment lors d’une retransmission des débats au Sénat, d’un discours de François Bayrou ou encore d’une partie de pétanque sur France 3 Provence au cours de laquelle un homme s’éait assoupi pendant 34 ans. À l’heure où nous publions cet article il dort encore.