Que devient Brigitte, l’amie de votre mère que vous n’avez jamais vue, dont elle vous a parlé au téléphone ?

“Figure-toi que Brigitte, tu sais la voisine du 3e qui m’avait invité à boire le thé pour l’anniversaire de son petit-fils, celui qui vit en Écosse, ou non, comment que c’est déjà… en Galles, au Pays de Galles voilà ! Et bien la semaine dernière, en allant à la Vie Claire, elle a trébuché sur une bouteille vide qui était sur le trottoir, et elle s’est cassé la binette, mais quelque chose de bien ! Du coup elle va être obligée de se faire opérer de la hanche bientôt… La pauvre, elle douille hein !”. C’est par ces mots que votre mère vous a parlé de Brigitte au téléphone lors de votre dernière conversation, alors que vous lui aviez juste demandé si elle savait où était votre carnet de santé.

Alors Quid de Brigitte ? Et bien selon les dernières informations glanées par notre équipe journalistique auprès de votre maman, l’opération de la hanche de Brigitte se serait bien passée. Elle serait partie en week-end à Honfleur, chez sa sœur Christiane, qui a acheté un appartement pour sa fille, mais qui finalement est partie vivre dans le Sud. En ce moment, Christiane serait sacrément embêtée à cause d’un dégât des eaux, mais votre mère n’a pas su nous en dire plus. On espère avoir un update bientôt sur Christiane…

D’autres mystères autour de personnes que vous n’avez jamais vues, restent à résoudre…

Si on en sait un peu plus sur Brigitte, et que l’on a quelques infos pour Christiane, il reste encore de nombreuses énigmes : combien le charcutier de votre père a-t-il payé pour faire remplacer les plaquettes de frein de son Alfa Roméo ? Est-ce que la collègue de votre femme a finalement opté pour le Pilates ou pour le running ? Ou encore, pourquoi Mattéo a dit à votre fils qu’il était gros ? De nombreuses questions qui risquent malheureusement de rester encore longtemps sans réponse…