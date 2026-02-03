Société
Un restaurant d’altitude propose un menu sans entrée, sans plat et sans dessert à 29,90 €
C’est une première dans l’histoire de la restauration d’altitude, une formule midi pour permettre à monsieur et madame Tout-le-monde de se restaurer dans un endroit où les prix sont d’habitude inaccessibles.
« Les gens mangent trop quand ils skient », explique Patrick, gérant du restaurant depuis 2017, bonnet sur la tête et doudoune sans manches sur les épaules, en désignant la terrasse pleine à craquer. « Ici, on propose une expérience culinaire épurée : vous vous asseyez, vous payez, vous contemplez, et vous repartez plus léger. C’est à la fois écologique, spirituel et très rentable pour nous. »
Sur place, les avis sont partagés. « Franchement, la non-entrée était incroyable », confie un skieur venu de Paris, encore ému. « Le non-plat, un peu cher peut-être, mais le non-dessert nous a épatés nous reviendrons. » confie Amandine qui n’avait jamais osé imaginer pouvoir un jour s’arrêter dans un restaurant d’altitude.
Devant le succès, le restaurant envisage déjà une déclinaison premium à 39,90 euros incluant un temps d’attente, ainsi qu’un menu enfant à 19,90 € composé exclusivement d’un regard condescendant du serveur et d’un verre d’eau tiède en supplément.
