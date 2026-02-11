Faute de bovins au Salon de l’Agriculture, les élus pourront tâter les fesses des agriculteurs

Épidémie de dermatose nodulaire oblige, les bovins seront cette année les grands absents de l’événement incontournable consacré à l’agriculture. Un drame pour les politiciens français qui viennent tous les ans se faire photographier en train de flatter la croupe d’une charolaise, afin de prouver leur amour pour le monde agricole. Bonne nouvelle : à droite comme à gauche, les élus pourront se consoler en claquant directement les fesses des agriculteurs, “en s’étant évidemment assuré de leur consentement préalable”, précise les organisateurs.

“Ce n’est pas un secret, les innovations biosourcées ou les méthodes d’agriculture raisonnée, tout le monde s’en fout, commente une élue qui a tenu à garder l’anonymat. On vient tous pour mettre des fessées aux vaches et boire de la liqueur de prune à 8h du matin, sauf Jean Lassalle qui vient pour vendre sa propre liqueur”. Quoi qu’il en soit cette année, dermatose nodulaire ou pas, cette élue compte bien battre son record de 74 arrière-train tâtés l’an dernier.

Du côté des agriculteurs, les avis sont plus mitigés. Si tous sont d’accord pour “maintenir un lien humain indispensable avec le monde politique”, ils sont globalement moins convaincus par la méthode. “On appréhende forcément le comportement des élus, on sait que le consentement, c’est une notion assez flou pour certains”, s’inquiète un éleveur breton. Une peur partagée par de nombreux autres agriculteurs, qui ont d’ores et déjà commencé à s’équiper de slips rembourrés et de tasers pour prévenir les excès.

Alors qu’un mouvement de protestation se dessine chez les participants, Brigitte Macron n’a rien arrangé hier soir en qualifiant les agriculteurs réticents de “sales cons”.

Photo : Crédits :Victor LOCHON / Contributeur