Fact-check – Pourquoi il est déconseillé de rouler à 200km/h sur les plaques de verglas

Météo France a placé 12 départements en vigilance jaune au verglas ce lundi 12 janvier. Faut-il en profiter pour rouler à 200 km/h sur les routes ? Notre rédaction vous le déconseille pour plusieurs raisons. La première est que la vitesse en France est limitée à 130km/h. En roulant à 200, vous prenez donc le risque de ne plus avoir de permis et de devoir rouler en voiturette et de vous faire doubler et klaxonner par tout le voisinage voire les copains de votre fils. À votre âge, ce n’est pas très sérieux. La deuxième raison est que vous ne possédez qu’une vieille Citroën AX ne pouvant aller que jusqu’à 90 km/h à condition d’être en descente dans une pente à plus de 6% et que celle-ci est toujours chez le garagiste depuis le 19 octobre.

Le verglas serait glissant

La troisième raison est plus technique. Le verglas est, selon Wikipédia « un dépôt de glace compacte et lisse, généralement transparent, provenant d’une pluie ou d’une bruine d’eau en état de surfusion, qui se congèle en entrant en contact avec une surface solide dont la température est égale ou inférieure à 0 °C ». C’est donc une matière assez glissante, il y a d’ailleurs eu plusieurs accidents liés au verglas ces derniers jours dans les Landes, en Dordogne ou encore dans le Loir-et-Cher. Si vous voulez aller vite, il vaut mieux privilégier des surfaces plus sèches et rouler sur de la roche, du sable, de l’aluminium ou encore des toitures.

La semaine prochaine nous vous expliquerons pourquoi il vaut mieux ne pas rester plus de 7 heures au soleil par 35 degrés à l’ombre.

Crédits : Bekir Umut Vural via Pexels.