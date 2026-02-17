Après les bébés nageurs, toujours aucun volontaire pour participer au premier cours de bébés base jumpers

« L’intention était pourtant bonne », déclare le responsable petite enfance de la commune haut-savoyarde : une initiation au saut dans le vide dès 8 mois, avec harnais ergonomique, parachute Pat’Patrouille et petit briefing de sécurité en comptines. « Malheureusement, aucun parent ne s’est encore porté volontaire », regrette-t-il en regardant la brochure.

Selon l’équipe municipale, l’activité répond pourtant à une réelle demande, avec un vrai programme éducatif : apprentissage du cri avant la zone d’impact, découverte du vide, et atelier “gestion du stress” avec méthode Montessori. « On a même prévu une option “GoPro sur la tétine” pour immortaliser les premiers sauts », précise le responsable, visiblement déçu.

Pour les rares parents venus se renseigner, le principal frein serait “la non-ouverture du parachute, ou encore le geste de jeter le bébé dans le vide, comme à la piscine”, ce qui ne serait pas très rassurant pour les parents, qui auraient peur que ça traumatise l’enfant. À ce stade, la mairie envisage donc de remplacer les bébés base jumpers par une activité moins effrayante : les bébés trailers, avec en point d’orgue l’Ultra-Trail du Mont-Blanc pour les bébés les plus à l’aise avec l’activité.



