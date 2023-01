5 conseils pour se faire retirer la garde de ses enfants et souffler un peu

1- Faire de lui un complotiste extrême

Si votre enfant insulte son institutrice de connasse de reptilienne qui vit sous la terre plate, et que de toute façon toute l’école est empoisonnée par les chemtrails relâchés par les avions du gouvernement de la « Ripou-blique », il faudra vous en retirer la garde et vous pourrez vous reposer un peu.

2- Organiser des combats d’enfants

Vous pouvez faire de votre enfant un guerrier dans une arène clandestine dans les égouts de votre ville, pour qu’il affronte d’autres enfants perdus avec pour seule arme une chaîne de vélo ou un tesson de bouteille. Cela vous apportera un certain divertissement et il vous sera probablement retiré en raison du traumatisme subi. MAIS, vous lui aurez donné l’œil du tigre. Alors l’un dans l’autre…

3- Lui faire porter une cagoule et un sous-pull acrylique

Depuis le traumatisme des enfants des années 80 et 90, la Cour Européenne des Droits de l’Homme a formellement interdit tout nouveau port de la cagoule et des sous-pulls acryliques pour les enfants, et ce, depuis 2008. Enfreindre cette loi vous permettra de ne plus revoir votre enfant, et vous serez bien tranquille. Malin non ?

4- L’enrôler dans les jeunesses hitlériennes

Les jeunesses hitlériennes existent toujours et vous pouvez y inscrire votre enfant pour qu’il devienne un serviteur zélé du führer. S’il revient en cours en levant le bras droit bien haut, on vous retirera la garde de l’enfant pour le déradicaliser… tout bénef’ pour vous !

5- L’emmener voir un film d’auteur français plébiscité par Télérama

Aucun enfant au monde ne devrait jamais subir le triste spectacle d’un drame de 2h25 réalisé par François Ozon qui se déroule à Roubaix. Votre enfant vous sera retiré et vous pourrez prendre des vacances.

