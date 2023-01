Un happiness manager ne se sent pas capable d’organiser des tournois de baby-foot en open-space jusqu’à 64 ans

« Les gens se moquent de nous mais on a tendance à oublier la pénibilité du travail de happiness manager » explique-t-il tout en déchargeant des palettes de paperboards sur lesquels seront écrits les plannings des activités de la semaine. « C’est beaucoup d’investissements, de tests. Par exemple, avant d’installer un baby-foot en open-space, entre 3 et 6 mois de tests intensifs pour trouver le bon et croyez -moi, tout cela a un impact sur la santé ».

Jérémy aborde ensuite la complexité de l’organisation de tels tournois de baby-foot en open-space, tout en envoyant un mail collectif pour la soirée déguisée spécial afterwork thématique « Wednesday » qui aura lieu au pub o’Sullivans après 17h (RSVP). « Il faut faire des tableaux Excel, envoyer des mails, organiser les tournois, acheter des boissons et des petits chapeaux colorés » énumère-t-il. « Tout cela en gardant le sourire et en essayant de ne pas penser à tous les trimestres que vous devez encore valider et aussi tous ces gens qui détestent notre travail » dit-il, regrettant qu’il n’existe encore pas de happiness manager d’happiness manager pour rendre son quotidien au travail moins douloureux avec, par exemple, de petits tournois de baby-foot en open-space.

Jérémy précise les autres problèmes auxquels il va être confrontés comme l’achat des petites coupes et médailles qu’il remettra aux vainqueurs de la grande coupe du tournoi de baby-foot de l’open-space. Puis il se tourne vers nous, les yeux pleins de larmes et de hurle. « Au secours ! Je ne veux pas faire des soirées thématiques Harry Potter jusqu’à 64 ans !»

