5 conseils pour prendre sa retraite avant 64 ans

1- Être l’enfant de quelqu’un de connu

Lorsque vous êtes le fils ou la fille d’une personne célèbre (PDG, politique, acteur/actrice…), vous pouvez arrêter immédiatement de travailler dans votre entreprise sans intérêt pour faire comme tous les « fils de » : vivre avec l’argent familial, vous consacrer à l’art et croire que vous avez du talent. Pratique non ?

2- Toucher un gros héritage

Mariez-vous avec une personne riche (ou très économe) de plus de 80 ans. Le temps fera son œuvre et au moment où elle cassera sa pipe, vous toucherez un joli pactole. A vous la retraite anticipée !

3- Vendre sa start-up plusieurs millions d’euros

Votre start-up de blanchiment dentaire pour chiens et chats peut être rachetée 40 millions d’euros par des idiots qui pensent en faire quelque chose, alors revendez tout, et rejoignez les rangs des retraités dès maintenant !

4- Louer vos six appartements à Paris

Vos appartements parisiens sont vides, et il est dommage de ne pas les rentabiliser. Alors pourquoi ne pas les louer ? Vous pourrez toucher environ 12 000 euros par mois de rentes locatives, et cela vous procurera un petit revenu pour une retraite bien méritée !

5- Arrêter sa carrière de footballeur professionnel

Votre contrat vous a rapporté des dizaines de millions d’euros par an, mais vous en avez assez de courir derrière un ballon ? Alors, gardez cet argent et prenez votre retraite sereinement, pour vous consacrer à ce qui compte vraiment dans la vie : votre vie de famille. Vous nous remercierez plus tard.

