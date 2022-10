63% des Français projettent de remettre un masque cet hiver pour se chauffer

Face à la pénurie qui se profile, les Français sont prêts à se montrer responsables mais pas à n’importe quel prix. Si nombre d’entre eux ont déjà suivi l’exemple de Bruno Le Maire et enfilé un col roulé, ils sont conscients que cela risque de ne pas suffire. Selon un sondage IFOP pour le journal Le Point, ils sont donc 63% à envisager de remettre un masque cet hiver, une initiative facilitée par le nombre de masques non utilisés qui leur sont restés sur les bras, 411 par foyer en moyenne selon une étude. 52% des personnes interrogées projettent d’en mettre deux, dont un en tissu, et 31% pensent les conserver pour dormir. Selon ce même sondage, 43% des Français vont cesser le télétravail « pour bénéficier du chauffage de l’entreprise ».

Une enquête édifiante

L’enquête révèle que nos concitoyens ont déjà une idée bien précise de toutes les activités qu’ils vont mettre en place pour lutter contre le froid. Ainsi, 73% d’entre eux envisagent-ils de cuisiner exclusivement au four pour chauffer la pièce. 25% projettent de porter une cagoule dans les pièces à vivre. Plus surprenant, 58% des personnes interrogées sont décidées à faire des courses de Noël le 24 décembre, de préférence à la FNAC, « pour se donner une bonne suée ».

Enfin, 38% des Français sont déterminés à tout faire pour contracter le Covid « afin d’être bien au chaud à l’hôpital. »

Image par Mircea – See my collections de Pixabay