Après 10 ans de refus d’augmentation, il obtient enfin un baby-foot dans l’open space

Un baby-foot flambant neuf et des étoiles dans les yeux pour Clément, qui n’en revient toujours pas : « Je m’étais un peu résigné à ne pas avoir d’augmentation et voir qu’on installe ce baby-foot pour moi, c’est une immense satisfaction mais aussi une petite victoire », confie-t-il. Après des sachets gratuits de mayo à la pause dej’, l’installation de deux nouveaux distributeurs et un cours gratuit de méditation, c’est le 3e changement de statut de Clément dans l’entreprise en moins de cinq ans. « C’est sûr que ça fait plaisir de sentir qu’on valorise ton travail », explique-t-il. Et ce n’est pas tout puisqu’il devrait être nommé manager d’ici deux ans bien qu’il n’ait personne sous sa responsabilité. « Ici, on me fait confiance ! », jubile-t-il.

Des perspectives réjouissantes

L’entreprise, toujours en quête d’innovation et d’un management de plus en plus bienveillant, ne compte pas s’arrêter là. Dans les prochaines semaines, elle devrait en effet

instaurer un petit-déjeuner d’entreprise une fois par semaine et distribuer de nombreuses invitations à ses salariés pour « travailler sur des salons » le week-end. Une table de ping-pong pourrait également voir le jour à l’étage et la nomination d’un Chief Hapiness Officer ne devrait plus tarder en réponse au paiement des heures supplémentaires, réclamées par les employés depuis près de quinze ans.

Dernière chose pour parfaire le bonheur de toutes et tous : l’installation par la direction de lits de camp « pour dormir sur place et perdre moins de temps dans les transports et la vie de famille »

Image par Pexels de Pixabay