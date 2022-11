Lycée – Savoir correctement écrire son nom sera obligatoire dès la rentrée 2023

« Fin de la récré ! » commente enthousiaste Jérôme Drouville, un conseiller du ministre. « Le socle de connaissances que doit maîtriser un lycéen s’élargit, et nous serons fermes sur l’acquisition de certaines compétences indispensables, dont l’écriture sans faute de son propre nom, mais aussi compter jusqu’à 100, ou seulement 50 si l’élève a une dispense ». Un projet ambitieux, salué par les uns, mais que d’autres qualifient déjà de « réactionnaire » ou « passéiste ».

Et en effet, cette décision controversée divise aussi les parents. Ainsi, pour Hervé Forestier, porte-parole d’une association de parents d’élève, cette nouvelle règle est trop rigide, trop extrême : « J’ai deux enfants néo-dyslexiques, prototroublés de l’attention et méga-haut-potentiels, et leur faire écrire leur nom sans faute, cela va à l’encontre des principes d’éducation maxi-positive que j’essaie d’inculquer depuis 15 ans. Cela va complètement les déstabiliser, et créer des traumas. Monsieur Pap N’diaye est un irresponsable, et aujourd’hui, nous réclamons sa démission ».

Le ministère n’a pour l’instant pas l’intention de reculer, et compte aller jusqu’au bout de sa démarche courageuse. Seul le futur nous dira si cette nouvelle méthode autoritaire portera ses fruits sur les nouvelles générations.

