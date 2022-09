Les 5 matières dans lesquelles vous risquez d’enseigner dès demain

5/ La SVT (43% de chances de convocation)

Il est de plus en plus difficile de nos jours d’aborder des notions comme le darwinisme ou le sexe biologique, ce qui décourage de nombreux candidats de se tourner vers cette voie. Pour éviter d’évoquer des sujets qui fâchent, nous vous conseillons de sélectionner plusieurs films X à diffuser en classe sous le prétexte d’aborder l’éducation sexuelle.

4/ L’histoire-géographie (52%)

L’histoire récente a prouvé que ce n’était pas une matière facile à enseigner. Pour autant, pas de panique : en choisissant comme sujets l’histoire des Coupes du monde ou la genèse du mouvement des influenceurs plutôt que la laïcité ou le conflit israélo-palestinien, vous devriez pouvoir vous en sortir.

3/ Le français (65%)

De plus en plus d’élèves se détournent de cette langue étrangère jugée « trop compliquée ». Mais avant que cette discipline devienne facultative, pensez à réviser la conjugaison du verbe clore au passé simple (attention, il y a un piège).

2/ Les mathématiques (88%)

Inexplicablement, de plus en plus de matheux préfèrent une carrière d’ingénieur à celle de prof payé au lance-pierre pour gérer des classes surchargées d’élèves indisciplinés soutenus par des parents contestataires et une direction lâche et laxiste. Cela reste un mystère mais en attendant, préparez-vous car il y a tellement de postes vacants que connaître approximativement sa table de trois peut suffire à être recruté.

1/ La cuisine moléculaire (100%)

A ce jour, aucun poste n’a été pourvu. Une seule solution : revoyez en replay l’intégralité des saisons de Top Chef et priez pour ne pas être appelé.

Image par Wokandapix de Pixabay