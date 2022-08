Pénurie de profs – Les établissements autorisés à recruter les élèves qui ont la moyenne comme contractuels

Joséphine V. a treize ans et s’apprête à faire sa rentrée en tant que professeur de français dans le collège qu’elle fréquente en tant qu’élève depuis deux ans. Cette élève de 4e fait partie de la toute dernière fournée de professeurs recrutés en catastrophe, suite à une circulaire autorisant les collèges à recruter en interne et à former d’anciens élèves comme contractuels.

L’adolescente ne cache pas son angoisse la veille de donner son premier cours. « J’avoue ne pas tout comprendre. J’ai simplement proposé d’effacer le tableau au début d’un cours pour rendre service, puis j’ai été convoquée par le chef d’établissement . Et ça s’est emballé » avoue-t-elle avec une pointe de réticence.

Du côté de l’administration, on répond que Joséphine reste avant tout le choix du bon sens. « Ses résultats scolaires sont excellents. C’est de loin la mieux placée pour que sa classe ne prenne pas de retard sur le programme dès le début de l’année » clame le principal du collège.

Sauf que les nouvelles fonctions de l’adolescente semblent déjà largement dépasser le cadre de sa propre classe. Après une formation de quatre jours et un stage de deux heures au CDI de son collège, elle apprend qu’elle sera finalement propulsée en charge d’une classe de sixième et de cinquième tout en assumant le rôle de professeur principal. Une surcharge de stress qui la rongent au point d’avouer envisager vouloir quitter l’Education nationale.

La direction de l’établissement se veut rassurante et affirme que les élèves recrutés en internes au sein de l’établissement restent une solution temporaire le temps de recruter des lycéens qui souhaitent améliorer leur dossier scolaire.