Paris – il tente un rodéo urbain avec un Vélib’, 0 mort

C’est avec effroi et frustration que Louis, étudiant de 25 ans, nous conte la mésaventure qu’il a vécu la semaine dernière : « Je me régale depuis des mois à regarder des vidéos de rodéos urbains sur internet, ça me fait rêver ces riders de l’extrême ! Forcément ça m’a donné envie de faire comme eux ! Mais, si j’avais su le tournant dramatique que ça allait prendre, je me serai abstenu » soupire Louis, les yeux dans le vide.

« Je n’imaginais pas les conséquences de mon geste lorsque j’ai pris ce Vélib’. Tenter du rodéo urbain et ne faire aucune victime, c’est une insulte à la discipline. Plus que le poids de la culpabilité, c’est le poids de la honte que je porte désormais sur mes épaules. Qu’est-ce qui m’est passé par la tête ? Franchement, même si j’étais tombé de mon Vélib’, je pense que j’aurai évité une écorchure ! » confesse le malheureux jeune homme.

Louis termine son récit en tentant de maîtriser sa respiration saccadée et ses mains tremblantes : « Je comprendrai que mon cas serve d’exemple. C’est pour ça qu’aujourd’hui je vais aller me rendre au Ministère de l’Intérieur pour purger la peine que je mérite. Je m’excuse encore auprès de toutes les victimes que j’ai pu blesser : les vrais pro du rodéo urbain, ainsi que leurs familles. Jamais je ne recommencerai une telle folie ».

Image par Michel Bertolotti de Pixabay