Après l’abaya, Gabriel Attal souhaite aussi interdire les dégradés chez le coiffeur

C’est lors d’une interview sur France Info que le ministre de l’Education a détaillé cette mesure déjà controversée : « C’est avec tout le soutien du gouvernement que l’interdiction du dégradé sera promulguée dans tous les établissements scolaires dès le mois prochain. Cette coupe de cheveux, ras sur les côtés et plus progressive sur le haut, est encore trop souvent plébiscitée dans les quartiers populaires et est un signe ostentatoire d’appartenance à la religion islamique. L’expression « Psartek le dégradé » est une ingérence de la langue arabe dans nos écoles, et elle est insupportable. Il faut que cela s’arrête et nous avons le courage de dire stop. Les coiffeurs à 10 euros sont les premiers responsables de cet état de fait, et ils devront s’adapter ou fermer boutique ».

Le dégradé, qui a connu son heure de gloire dans les années 2000, n’a malheureusement jamais disparu et fait toujours partie des coupes « basiques » proposées chez ces coiffeurs pourvoyeurs d’islamisme radical qui n’hésitent pas à écouter Beur FM pendant leur travail. La décision de Gabriel Attal a été immédiatement saluée par la droite, notamment par Éric Ciotti, même s’il reproche encore un manque de sévérité : « L’interdiction du dégradé est un bon début, mais le gouvernement ne va pas assez loin dans son combat contre les ara… euh pour la laïcité. Moi président, j’interdirais aussi le couscous dans les cantines scolaires, mais également les vêtements achetés au bled comme les marques « Adadas », « Locoste » et « Bucci » ».

Des mesures attendues depuis longtemps par tous les défenseurs de la laïcité. Monsieur Attal aura-t-il le courage de les appliquer ?