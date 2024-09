Mazan – « Pas tous les hommes » Seulement des voisins informaticiens, infirmiers, ouvriers, chauffeurs routiers, pompiers, artisans, militaires, électriciens, journalistes, surveillants pénitentiaire, chefs de chantier, retraités, conseillers municipaux, pères de famille

« Il faut dire ce qui est : toute généralisation est un échec de l’intelligence. Si on commence par dire que « tous les hommes sont des violeurs » on fait le jeu d’une société malade, qui se laisse influencer par ses propres victimes. Je suis désolé mais ce ne sont pas tous les hommes non ! » continue celui qui se fait appeler « Jean Mi » dans le collectif. « Ce sont juste des voisins informaticiens, infirmiers, ouvriers, chauffeurs routiers, pompiers, artisans, militaires, électriciens, journalistes, surveillants pénitentiaire, chefs de chantier, retraités, conseillers municipaux, pères de famille et quelques autres métiers en plus mais donc QUOI ? Il y a 4 milliards d’hommes sur Terre, ne l’oublions pas. Et s’ il s’avère qu’ils ne sont pas innocents, ça fait de moi aussi un violeur c’est ça que vous êtes en train de dire ? Je viole tout ce qui bouge ? C’est ça ? »

Quant à Dominique Pélicot, dont l’ADN a été reconnu dans deux autres affaires de viol, il espère tout de même s’en sortir : « En France, on a la chance que seulement 1 % des viols soient condamnés, donc je compte vraiment sur la justice française pour faire son travail », a-t-il déclaré à la barre lors de son audition. Voyons si le jury sera sensible à ses paroles.