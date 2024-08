Pour donner un ton moins dramatique, il rajoute un “émoji sourire” à la fin de sa demande de rançon

C’est une journée que Camille et Nicolas Mougnot n’oublieront pas de si tôt. Alors qu’ils s’apprêtent à se rendre à leur voiture, Nicolas reçoit un sms d’un numéro inconnu. “Je n’oublierai jamais les premières lignes” raconte-t-il d’une voix tremblante. “J’ai votre fils. Si vous voulez le revoir vivant, préparez 100 000€ en petites coupures dans un sac de sport. Inutile de prévenir la police, à moins que vous ne vouliez le retrouver découpé en petits morceaux dans la vallée de Chevreuses…”.” raconte-t-il les yeux brillants. “On était complètement sous le choc, et puis finalement, on s’est rendu compte qu’à la toute fin du message…il y avait un émoji sourire 🙂 !” poursuit-il tout guilleret. “On a été immédiatement soulagé et ri de bon coeur. C’est sûr que ça change l’ambiance. Pour vous dire, on était tellement soulagé qu’on a même foncé à la boulangerie pour s’acheter des chouquettes !” conclut-il avant d’ajouter “Eh ! On n’a qu’une vie.”

Pendant plusieurs semaines, ce sont plusieurs dizaines de courriers que les Mougnot vont recevoir à leur domicile accompagnés d’émojis tous plus douillets les uns que les autres : “je sais où tu vis” *émoji maisonnette* 🏡, “Je n’oublie rien…” *emoji coquin qui tire la langue* 😜”, “Où est l’argent ??” *emoji caneton* 🐣 *émoji truite saumonée* 🐟*émoji cotillons* 🎉, suivi quelques temps plus tard d’un colis biscornu contenant un index, une oreille et un emoji *bonhomme pataud* 🤷‍♂️ “C’est difficile de cerner à l’écrit le ton que la personne emploie” nous confie le ravisseur qui a souhaité rester anonyme. “Alors un petit emoji par-ci par-là, ça rend tout de suite les choses plus claires et c’est quand même plus agréable” poursuit-il souriant avant de clouer un corbeau mort sur la porte de la famille puis de dessiner un emoji pleure-de-rire à côté avec le sang de la bête 😂.

Une attitude exemplaire de la part du ravisseur qui de son côté a très mal vécu l’attitude inhumaine des Mougnot puisque malgré plusieurs mois de relance, chacun de ses messages a malheureusement été laissé en vu.