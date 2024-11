Paris – Après les zones à trafic limité, Anne Hidalgo veut tester les zones sans Parisien

Quelques jours après le lancement des zones à trafic limité (ZTL) dans l’hypercentre de Paris, la mairie de Paris annonce vouloir aller plus loin en réduisant l’accès à certains quartiers de la capitale pour les Parisiens. La décision fait suite à une étude qui place les Parisiens en tête des nuisances les plus désagréables à Paris, juste devant les travaux et les personnes qui se plaignent des travaux.

Sans préciser la date de leur mise en place, la mairie précise que les nouvelles zones sans Parisien (ZSP) ne seront accessibles en journée qu’aux détenteurs d’un pass qui sera délivré aux touristes venant visiter la capitale ou aux personnes justifiant d’une activité professionnelle sur place.

Certains professionnels de l’immobilier craignent que la mesure n’ait un impact négatif sur leur activité. « Pour moi, c’est catastrophique. La quasi-totalité de mes locataires résidant à Paris sont des Parisiens » explique un propriétaire inquiet qui appelle à manifester en dehors des zones sans Parisien.

Soucieuse de proposer aux touristes une expérience plus gaie et authentique de la vie parisienne, la mairie de Paris envisage à long terme de réaménager les ZSP et de recruter des comédiens provenant de villes réputées pour leur convivialité pour remplacer les Parisiens.