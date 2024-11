Le Gorafi : “Pourquoi nous rachetons CNEWS et FRANCE-SOIR”

Nos lecteurs savent combien pour nous l’information est sacrée.

Et combien nous respectons nos lecteurs. Cette décision n’a pas été facile à prendre mais nous a semblé nécessaire. Nécessaire car ces deux titres avaient besoin de retrouver leurs valeurs originelles, leurs sens, leur mantra. Nécessaire pour protéger la liberté d’expression et le droit d’informer même quand on ne connaît pas le nombre de joueurs dans une équipe de foot ou que votre animateur a fait appel de sa condamnation à être inscrit au fichier des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes mais il a fait appel alors vous n’avez rien lu de la ligne précédente et vous filez immédiatement à la ligne suivant. Merci.

En outre, ces deux médias d’envergure étaient tous les deux menacés de disparaître et ainsi de priver des milliards de lecteurs potentiels de la substantifique moelle informative sur les chemtrails. CNEWS, qui encore ce matin recevait deux nouvelles amendes honteuses de l’ARCOM, organe gauchisant wokiste radicalisé. CNEWS devenait un poids mort pour Vincent Bolloré. Encore une amende de l’ARCOM et il n’aurait eu plus le choix que de mettre la Bretagne aux enchères pour s’en sortir financièrement.

France-Soir, de son côté, a été privé de son agrément presse et ce pour des motifs fallacieux mais qui ne tiendront pas contre une valise en petites coupures non numérotées. Nous lui rendrons immédiatement sa splendeur et son agrément.

En assemblant CNEWS et FRANCE-SOIR au GORAFI nous voulons redonner la grandeur de l’information, à la qualité du reportage, aux analyses de Pascal Praud qui depuis toujours avait rêvé d’intégrer un pareil groupe, à l’équité du reporter. Le tout combiné au concours de l’IA qui nous permettra de rédiger automatiquement tous les articles et de licencier la totalité des équipes avant la fin de l’année fiscale et de pouvoir astucieusement rentrer dans nos frais.

Alors ensemble, rejoignez-nous dans ce nouveau groupe média qui va redessiner les cartes, donner à Pascal Praud enfin un vrai travail, et faire remonter de plusieurs points le CAC40.