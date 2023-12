Il devient analyste politique sur Cnews après avoir déclaré “De toute façon la politique c’est magouilles et compagnie”

Il est 15h30 quand Ludovic Rufiot, 32 ans, s’installe à la terrasse du bar « Le Zéphyr » à Montparnasse. Après avoir commandé une suze et insulté un plot, il entend Patoche et Mumu, deux habitués du bistrot aborder la question épineuse de la politique française. Hors de lui, Ludo coupe alors court à la conversation en ajoutant “De toute façon la politique, c’est magouilles et compagnie !”. Une analyse pertinente et bien visée qui entraîne aussitôt un silence songeur suivi d’une standing ovation dans tout le bouiboui. “C’était bien senti, piquant mais pas gratuit. On n’avait jamais vu le problème sous cet angle” explique Tony le propriétaire des lieux en nous montrant une vidéo de l’intervention prise ce jour-là avec son Samsung. “Ah non franchement, c’est une pointure le Ludo !”

Très vite, la vidéo de Ludovic fait un véritable carton sur les réseaux en dépassant les 8 millions de vues en 24 heures sur Facebook. Un buzz tel que Pascal Praud lui-même décide de contacter le jeune homme pour lui proposer un rôle permanent d’analyste politique au sein de son émission « L’heure des Pros ». “Quand j’ai entendu son intervention, je suis resté sans voix”, explique-t-il. “Quelle justesse ! Quelle impertinence ! Quel panache ! Il arrive à mettre des mots sur l’état de notre pays tout en apportant de la nuance et de la subtilité. Entre nous, ça manquait ! »

Désormais invité régulier sur Cnews, Ludovic Rufiot a apporté ses lumières à près de 75 émissions portant sur des sujets divers et variés tels que “Le citron dans les madeleines : Et si c’était l’Islam ?”, “Écologie : comment expulser les étrangers sans bousiller la planète” et “Insécurité : 5 armes lourdes pour enrayer la violence”. Parmi ses analyses les plus poussées, on retient « Un pour tous, tous pourris », « Eh les politichiens font pas des politichats ! » ou encore « Ehhh si les députés étaient pas payés à dormir, pourquoi on appellerait ça la Chambre des Députés ? ». Des analyses toujours pointues qui semblent séduire le plus grand nombre puisque 52% des personnes interrogées déclarent être déjà prêtes à voter pour Ludovic en 2027 si jamais il se présente à l’élection présidentielle.