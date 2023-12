Vous êtes ICI

Voici une nouvelle qui va faire plaisir à tous ceux qui n’ont pas le sens de l’orientation. Selon une étude menée par le Pôle Associatif de la Région Loire-Atlantique, vous auriez 100 % de chances de vous trouver précisément ICI. Pas ailleurs, pas plus loin, mais ICI. “C’est une intuition que nous avions depuis longtemps mais qu’il nous brûlait de vérifier !” nous confie le professeur Ernest Courty à l’origine du projet. “Ça nous a pris plus de 10 ans, 14 millions d’euros et deux accélérateurs de particules mais ça y est, nous sommes enfin en mesure de répondre à cette grande question qui taraude l’Homme depuis la nuit des temps : « Quelle est notre place dans l’Univers ? ». La réponse était juste sous nos yeux : « Ici ».”

Malgré ces résultats hallucinants, le professeur Courty préfère rester prudent. “Vous savez dans la science il y a beaucoup de faux positifs.” explique-t-il. “Nous n’avons pas encore assez de recul pour être certain que ça soit bien le cas, mais si cela se révèle vrai, cela nous permettra enfin d’avancer rapidement sur nos 3 autres grands projets : vérifier que l’eau ça mouille, le feu ça brûle et le groupe Indochine ça pique”.

Une découverte scientifique exceptionnelle unanimement saluée par la communauté internationale et reprise par les autorités qui ne désespèrent pas de s’en servir pour découvrir enfin où se trouvent les personnes les plus recherchées de XXIème siècle : Xavier Dupont de Ligonnès, le pilote de la Malaysia Airlines mais également Charlie, Ornicar, et Chipeur.