Sylvothérapie : faute d’arbres, un cadre parisien fait des câlins à des parcmètres

“C’est fou tout ce que cet horodateur peut nous apprendre… En le prenant dans nos bras, ce n’est pas seulement un alliage de fer et métal que l’on embrasse, c’est toute une histoire de stress, de voitures, de PV et le murmure incessant de la ville qui remonte jusqu’à nous…” témoigne le commercial, la joue tendue contre la machine, tandis que plusieurs passants se retournent sur lui.

Lorsqu’on demande à Michael pourquoi il a préféré la rue et les machines aux Buttes Chaumont sa réponse est sans appel. “Il me faut un peu de temps pour passer le pas. Je suis convaincu des bienfaits des arbres pour diminuer la tension et les anxiétés mais j’aurais trop peur qu’un collègue ou une connaissance me voie, je passerais pour un fou !” plaisante-t-il toujours enlacé à son horodateur.

Suite à cette interview, Michael aurait été aperçu par plusieurs passants en train d’inspirer à plein poumons du dioxyde de carbone boulevard Vincent Auriol et de sentir une crotte de chien square des Batignolles pour “reconnecter avec la nature”.

Crédits :franz12