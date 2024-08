Un moustique soucieux du consentement ne pique personne et décède au bout de 30 minutes

C’est une bien triste histoire qui est arrivée hier, en Sardaigne, à feu Giovanni, moustique italien, décédé après n’avoir piqué personne, comme nous le raconte Antonio, le moustique qui a trouvé son corps sans vie : « Je me rendais dans la même chambre d’hôtel que tous les jours, où résident un couple d’anglais au sang plein de sucre, quand j’ai aperçu le corps Giovanni sans vie. Mais pas écrasé comme ça arrive tous les jours au collègues, non, juste inerte. Je me suis approché, pas une goutte de sang… dommage. Enfin, horrible, pardon ! »

Une fois sur place, la police des moustiques a quadrillé le quartier et interrogé tous ses proches. L’un d’eux a accepté de témoigner pour nous expliquer ce qui a bien pu se passer : « Hier soir j’étais avec Giovanni, il m’a parlé d’un reportage sur le consentement qu’il avait vu en piquant des touristes. Il était tourneboulé, il me disait que notre société de moustiques devait évoluer, que si l’humain ne voulait pas être piqué, on devait pas le faire. J’y ai pas fait attention sur le moment, j’aurais dû… ».

En effet un officier nous confirme que Giovanni a laissé un mot le matin avant de sortir de chez lui : « Il écrit sa peine de ne pas toujours avoir respecté le consentement auprès des êtres humains et annoncé qu’il a décidé de ne plus jamais piquer personne de sa vie… on a vu le résultat… mort en 30 secondes… alors qu’on est en plein été… c’est un buffet à volonté de sang de touristes en ce moment !… à ce niveau-là, ça s’apparente à un suicide… je pense à sa famille, c’est dur, très dur » termine l’officier, en enlevant son képi en signe de recueillement