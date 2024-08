Argenteuil – À sa grande surprise, sa moto en photo de profil peine à attirer les femmes

« Ah je vous jure je ne comprends pas ! Elle est belle pourtant ma bécane ! Et je m’étais taillé le bouc exprès pour le selfie, je suis beau comme un dieu là, à côté de ce bolide, non ? » s’exclame Jean-Paul, célibataire de 48 ans, qui a tenté le tout pour le tout en mettant sa moto chérie en photo de profil sur les applications de rencontres : « Je suis sur tout, au taquet le JP ! Je suis sur Meetic, Adopte un Mec, même « Disons demain » ! Bon, les gazelles sont un peu âgées, mais je ne suis pas difficile, les femmes c’est comme les bécanes : même avec des kilomètres au compteur, un coup de peinture, peu d’amour et elle est comme neuve ! ».

Le célibataire nous explique sa stratégie pour trouver l’amour : « Ça me paraît naturel de mettre en avant ma bécane, c’est ma vie, je l’aime. Et si une femme veut conquérir mon cœur va falloir le partager avec ma moto, c’est ainsi ! souffle Jean Paul. C’est une Kawasaki Ninja ! J’ai changé le pot. Oh et j’adore sa couleur, le vert fluo c’est à la fois flashy pour impressionner les potes, mais c’est féminin comme couleur, vous ne trouvez pas ? Je ne suis pas déconstruit, mais pas loin ! » termine-t-il dans un éclat de rire.

Mais Jean Paul ne compte pas que sur son engin mécanique, il perfectionne aussi son allure, lui qui arbore l’or de notre rencontre un t-shirt Gun’s & Roses rentré dans le jean « ça cache la bedaine… je suis un bon vivant ! », ses lunettes de cyclisme avec verre iridium « pratique pour reluquer les gonzesses en descendant des bières avant d’oser les aborder ! ». Rien n’est laissé au hasard pour ce séducteur qui attend encore la rencontre avec son âme sœur « J’ai confiance en ma nouvelle photo de profil. La baraka va revenir. Pas pour rien que quand j’étais jeune on m’appelait le Don Juan d’Argenteuil ! » sourit Jean-Paul, avant de nous laisser en faisant vrombir le moteur de sa moto.