Fact-check : un tiens vaut-il vraiment mieux que deux tu l’auras ?

« Un tiens vaut mieux que deux tu l’auras » dit-on souvent. A priori, en effet, mieux vaut opter pour quelque chose que l’on peut obtenir immédiatement plutôt que pour quelque chose de plus de valeur mais que l’on n’est pas sûr d’obtenir plus tard.

Pourtant, on peut tout à fait dire « tiens » sans rien donner pour autant. Avouez que cela change déjà la donne. Mais ce n’est pas tout. Tout dépend en effet de ce qu’on vous promet et de qui vous le promet. Ce n’est par exemple pas la même chose si c’est Nasser al-Khelaïfi qui vous fait une promesse ou votre pote de poker qui vous doit de l’argent depuis dix ans. Il faut voir également ce qui se cache derrière le pronom « l’ ». Vous n’aurez pas les mêmes chances de l’obtenir selon qu’il s’agit d’un ticket gagnant de l’euromillions ou d’une vie de merde.

Beaucoup de facteurs différents

L’autre variable est la personne à qui l’on fait la promesse. On ne se permettra pas, par exemple, de faire attendre de la même façon un parrain de la mafia ou un habitant de Saint-Etienne. De même, la corpulence et l’âge de l’interlocuteur peuvent avoir une influence sur le résultat. On n’osera pas forcément trahir un jeune homme vigoureux très baraqué. Mais quid de Michel Drucker ?

Un tiens vaut-il mieux que deux tu l’auras ? La réponse est donc non, nous l’avons démontré avec brio. Certains n’ont en ce sens pas tort de faire preuve de patience et d’espérer obtenir davantage plus tard. Reste à savoir désormais si cela ne revient pas parfois à « tirer des plans sur la comète ».

Image par Steve Buissinne de Pixabay