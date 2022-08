Le nouvel animal observé dans la Seine serait un électeur socialiste

On ne sait pas encore comment le pauvre animal s’est retrouvé si loin dans le fleuve et les spéculations vont bon train sur son état de santé. « Ce n’est pas son écosystème d’origine, il est complètement perdu, désorienté » explique un responsable de Sea Shepherd qui surveille l’animal depuis qu’il a été repéré pour la première fois. « Le plus triste est parfois quand il essaie d’appeler ses congénères, il est très seul et personne ne lui répond » commente Julie, une jeune stagiaire qui s’inquiète pour la santé de l’animal. « Nous allons essayer de diffuser des discours de François Hollande lors du meeting du Bourget en 2012 et ce pour essayer de l’attirer en haute mer » explique un autre membre des secours.

Dans l’immédiat, la Préfecture conseillait aux riverains et aux promeneurs de ne pas s’approcher de l’animal. Il y a en effet un fort risque d’être en contact prolongé avec un énième plaidoyer pour la taxation des supers profits, le danger de la finance et une meilleure justice sociale.

Image par Jacques GAIMARD de Pixabay