Fact checking : Emmanuel Macron a-t-il retiré son caleçon en direct ?

Réponse : oui.

Il apparaît évident que le président gêné par un caleçon trop serré l’a empêché de correctement expliquer la réforme des retraites. Une compression prolongée au niveau de l’aine l’a rapidement mis dans l’embarras quand il a abordé la question « des smicards ». Les images où on peut voir Emmanuel Macron plonger ses mains sous la table et remuer sur son siège pendant quelques secondes pour tenter de faire descendre son pantalon sont authentiques et n’ont pas été modifiées par AI.

De plus il semble qu’il remonte sa braguette trop vite ou sans possibilité de s’assurer que rien ne vient obstruer la fermeture éclair. Ce qui peut expliquer le petit cri aiguë qu’il pousse et qu’on peut entendre hors champ quand un des intervieweurs lui demande s’il compte maintenir la reforme en place.

Ensuite on peut voir sur les plans larges un technicien tenter de récupérer le caleçon présidentiel qui est retombé sur l’objectif d’une caméra avec un balai, avant de le faire disparaître en coulisse. Emmanuel Macron, devenu plus à l’aise, retrouve son confort et complète son argumentation sur le fait que les bénéficiaires du RSA soient identifiables dans la rue.