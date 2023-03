Emmanuel Macron propose finalement la retraite à 63 ans et 12 mois

Mais alors que contient cette nouvelle réforme ? Le président en a expliqué les contours “ Il faudra donc travailler jusqu’à 63 ans pour avoir sa retraite complète au lieu de 64 ans, comme le prévoyait le précédent texte. Avec un Peeeeetit supplément de 12 mois. 3 fois rien. Je m’y engage solennellement devant tous les Français.”

Du côté de l’opposition, on salue le geste mais on reste méfiant “ Si c’est sincère, on est prêt à accepter. Mais j’attends de voir le texte, faut toujours se méfier avec eux. 12 mois ok. Mais faudrait pas que de fil en aiguille, ça se transforme en 1 an de travail en plus.” nous lance Philippe Martinez, le secrétaire général de la CGT.

Se son côté Elisabeth Borne, pas en reste, a proposé en outre que les partis d’oppositions seraient sollicités pour décider de la couleur des dossiers dans lesquels seront contenus les prochains textes du 49.3

Capture d’écran BFMTV