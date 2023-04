5 conseils d’Olivier Dussopt pour avoir moins de charisme

Le Ministre du Travail est sans doute le ministre le moins charismatique et le plus veule de la Ve République, toutes catégories confondues. Aujourd’hui, il a accepté de nous dévoiler cinq astuces pour diminuer votre personnalité et votre capital sympathie. Suivez le guide !

1- Adoptez une voix agaçante

« Personnellement, j’ai opté pour une voix de je-sais-tout, mais qui passe tout de même inaperçue. C’est un équilibre assez difficile à maîtriser, mais une fois que vous aurez trouvé VOTRE voix agaçante, vous ne pourrez plus vous en passer. On vous tournera le dos, et vous ne serez plus invité dans les soirées ».

2- Prenez un regard de chien battu

« C’est sans doute le conseil le plus important de la liste. Le langage passe par le regard, et avec des yeux de chien battu, vous perdrez immédiatement en prestance. J’ai mis des années à parfaire ce regard mi-soucieux mi-apeuré et aujourd’hui j’en récolte les fruits car mon charisme n’a jamais été aussi bas ».

3- Victimisez-vous en permanence

« Dites à qui veut bien l’entendre que les gens sont méchants avec vous et que vous avez subi des attaques injustes. Pleurez si nécessaire. Soyez pénible et pathétique en même temps. Il faut très vite qu’on vous surnomme « le chouineur » ou « Calimero » pour les plus anciens. Essayez, c’est très efficace ».

4- Habituez-vous à ce qu’on vous coupe la parole

« Plus votre charisme diminuera et plus on vous coupera la parole c’est automatique. Ne le prenez pas mal, c’est une nouvelle façon de dialoguer qui s’ouvre à vous : vous verrez qu’on s’y habitue vite et qu’on y prend même du plaisir ».

5- Mentez si nécessaire

« Là c’est le « petit plus », la cerise sur le gâteau. Lorsque votre charisme sera déjà au plus bas, n’hésitez pas à mentir pour ajouter à votre manque de personnalité, la déception de la sournoiserie ou de la langue de bois. Par exemple, j’ai affirmé que la réforme des retraites était une réforme de gauche. Malin non ? Aujourd’hui on ne me prend plus au sérieux, et j’ai atteint mon record dans le manque de charisme. Et avec tous ces conseils, peut-être que vous aussi vous pourrez y arriver, alors accrochez-vous ! ».