Fact-check : est-ce que pour un flirt avec vous, il ferait vraiment n’importe quoi ?

En premier lieu, tout dépend de ce qu’on entend par « n’importe quoi », expression qui peut aussi bien désigner des choses très négatives. Il est probable qu’il soit capable de faire n’importe quoi pour un flirt mais ce n’est pas très souhaitable. Est-il capable en revanche de décrocher la lune pour vous ? Pas si sûr. Selon nos recherches, il semblerait en tout cas qu’il soit beaucoup moins intéressé par le « petit tour, le petit jour entre vos bras » que par le fait de tirer son coup. Même chose lorsqu’il se dit « prêt à tout pour un simple rendez-vous », le décryptage journalistique montre surtout qu’il a très envie de vous voir à poil.

Des résultats qui varient peu

On trouve exactement le même résultat lorsqu’on analyse ses promesses de « tout quitter quitte à faire démodé » ou de « se damner pour un seul baiser volé ». En réalité, ce mythomane poursuit toujours le même but : faire des folies pour arriver dans votre lit. Or s’il y parvient, il n’hésitera pas à vous dire, selon nos données : « Je ne t’aime plus, mon amour. Je ne t’aime plus, tous les jours. »

Toujours selon notre cellule, il y aurait en revanche des objectifs pour lesquels il serait vraiment prêt à faire n’importe quoi, mais ils seraient rares : un bon verre de vin, une bonne bouffe ou une soirée entre potes devant un match de foot.

Image par congerdesign de Pixabay