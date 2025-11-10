Shein assure que les vêtements vendus en boutique sont aussi médiocres que sur le site

Devant la boutique fraîchement installée au sein du BHV Marais, la file d’attente ne désemplit pas. Certains clients font la queue depuis des heures, comme Gwenaëlle, impatiente de découvrir le magasin dont tout le monde parle. “J’ai souvent acheté sur leur site en ligne et j’ai toujours été déçue. J’espère que la qualité des vêtements est la même en boutique”.

Que les adeptes de la marque se rassurent : les produits vendus en boutique sont les mêmes que ceux disponibles en ligne. Les tee-shirts ne résistent pas à plus de trois lavages et les fermetures Éclair sont conçues pour tenir une journée avant de craquer, afin de ne pas dépayser les clients. “Les conditions de fabrication restent les mêmes aussi, avec une main d’œuvre sous-payée et un profond non-respect du droit du travail”, assure la responsable de Shein France.

Si le magasin se contente pour l’heure de vendre des vêtements et des accessoires de mode, les clients pourront bientôt retrouver une offre aussi pléthorique que sur le site. “Meubles, jouets, armes à feu, poupées sexuelles, organes humains : les clients auront l’embarras du choix” se réjouit la responsable, qui a déjà reçu de nombreuses demandes de la part des clients.

Seule ombre au tableau : des prix plus élevés que sur Internet, puisque les vendeurs du magasin ont exigé d’être payés. Un problème qui sera bientôt résolu avec le remplacement des vendeurs par l’IA, promet Shein France.