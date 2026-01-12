Société
Au vu de l’actualité internationale, l’OMS déconseille vivement d’arrêter l’alcool en janvier
Après un début d’année particulièrement difficile, l’Organisation Mondiale de la Santé invite la population mondiale à rester raisonnable.
Bonnes résolutions du nouvel an, Dry January ou simple volonté de faire attention après des fêtes bien arrosées : les Français sont nombreux à vouloir lever le pied sur l’alcool en ce mois de janvier…voire à arrêter totalement. Une décision qui pourrait avoir de graves conséquences sanitaires, alerte l’OMS : “Vouloir regarder le JT de 20h en étant totalement sobre relève de l’inconscience, ne faites pas ça chez vous”.
Pour assurer le bien-être mental et physique de toutes et tous, l’OMS préconise d’organiser 5 apéritifs par jour, “le strict minimum pour écouter un discours de Donald Trump” selon les responsables de l’organisme. L’objectif est également de renforcer les défenses immunitaires de chacun face à une actualité qui devrait empirer dans les semaines à venir. “L’alcool peut être consommé dès le réveil, avec un fruit et une tartine beurrée, pour affronter au mieux les flash infos en allant travailler ou les discussions politiques à la machine à café”, expliquent les médecin de l’organisation.
Ne pas respecter ces consignes sanitaires pourrait avoir de graves conséquences selon les médecins. Dépression, troubles de l’anxiété, idées noires sont autant de risques auxquels vous vous exposez en allumant BFM TV sans avoir consommé deux doses d’alcool au minimum. “Notre rôle n’est pas d’inciter les gens à boire », rappelle l’OMS. « L’alcool peut ainsi être remplacé par du crack, selon les goûts de chacun. »
L’organisme compte sur la responsabilité de chacun pour poursuivre les efforts en février, “qui s’annonce comme janvier, mais sans l’Épiphanie pour tenir le coup”.
